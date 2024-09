Hadi Teherani spricht auf dem workplace-Kongress

Hadi Teherani Architects gehören zu den international bekanntesten Architekturbüros. Zahlreiche von Hadi Teherani entworfene Büroimmobilien, Wohnhäuser und Hotels prägen Skylines auf der ganzen Welt. Der Stararchitekt wird persönlich auf unserem diesjährigen workplace-Kongress am 22. Oktober auf der Orgatec in Köln mit dem Deutschlandhaus Hamburg, dem Innovationsbogen Augsburg und dem Mercator One Duisburg drei aktuelle Büroprojekte und deren Arbeitsplatzkonzepte vorstellen.

Freuen Sie sich zudem auf folgende Vorträge:

New Work Smartness und die Mehrwerte der Nutzung der KI

Klaus Dederichs, Partner bei Drees & Sommer

Is hybrid really working?

Mechthild Brandt, Senior Director Consulting, JLL Germany

Praxisbeispiele

Lindenstone AG Hamburg, Lensing Media Port Dortmund

Sabrina Voecks, Creative Director, Partner, JOI-Design

Vollständiges Programm und Anmeldung unter:

www.facility-manager.de/workplace/