23. November: Online-Seminar Industrieboden

Am 23. November findet von 13.15 – 15.45 Uhr via zoom das Online-Seminar „Industrieboden“ unserer Fachzeitschriften „industrieBAU“ und „Der Facility Manager“ statt. Darin behandeln unsere Referent*innen in drei kompakten Vorträgen aktuelle Fragen rund um Qualitätsprüfung, Schadensbilder und Sanierung von Bodensystemen im Industriebau. Es erwarten Sie folgende Vorträge:

Typische Schadensbilder und Sanierungsmöglichkeiten bei Industrieböden

Roger Genz, zertifizierter Sachverständiger für Betonschäden und Betoninstandsetzung, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Estrichleger-, Maurer- und Betonbauerhandwerk

Mess- und Kontrollmethoden sowie Gutachten und Materialprüfungen für ebene Böden in Industriegebäuden

Dr.-Ing. Jürgen Meyer, Geschäftsführer, Industrieboden Dr. Meyer GmbH – Unabhängig Beratende Ingenieure

Stabilisierung und Anhebung von Betonböden und Fugen durch Injektion expandierender Kunstharze

Dipl.-Geol. Tanja Kahl, Technische Beraterin, URETEK Deutschland GmbH

Im Rahmen des Seminars haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an die Referent*innen zu richten. Das detaillierte Programm und das Anmeldeformular finden Sie unter:

industriebau-online.de/industrieboden2023/