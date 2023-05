JLL kooperiert mit Photovoltaik-Dienstleister

JLL ist mit dem Dienstleister für Photovoltaik-Anlagen Sunrock eine strategische Partnerschaft eingegangen. Damit wollen die beiden Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit im Segment der Industrie- und Logistikimmobilien mit Know-how aus den Bereichen Immobilienberatung, Technologie und Energie vorantreiben und die wachsende Nachfrage nach Photovoltaikanlagen bedienen. So sollen Eigentümer, Mieter und Kommunen bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele unterstützt werden. Sunrock mit Deutschlandsitz in Düsseldorf plant, baut und betreibt Photovoltaikanlagen in Frankreich, den Niederlanden und Belgien und führt im Vorfeld die Genehmigungsverfahren durch.