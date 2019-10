Kötter Security akquiriert I.S.E. Alarm-Service Berlin

Kötter Security hat die I.S.E. Alarm-Service Berlin GmbH übernommen. Damit baut Kötter die Dienstleistungsbereiche Alarmaufschaltung, Revierwachdienst und Intervention für Unternehmen jeder Größenordnung aus. Die Kunden der I.S.E. können hingegen künftig Smart Security Solutions in Anspruch nehmen. Das sind Lösungen, die neben Sicherheitsdienstleistungen auch sicherheitstechnische Systeme und Consulting-Leistungen beinhalten. Durch die Einbindung der I.S.E. in die Kötter Unternehmensgruppe profitieren die Kunden außerdem von der Kombination mit den weiteren Sparten Kötter Cleaning (Unterhalts-, Glasreinigung etc.) und Kötter Personal Service (u. a. Zeitarbeit für gewerbliche und kaufmännische Berufe).