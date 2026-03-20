Leadec: Weitere Services im BMW-Werk Debrecen

Der Industriedienstleister Leadec hat im Januar den Auftrag für zusätzliche Aufgaben im technischen Facility Management sowie in der Instandhaltung fertigungsnaher Anlagen im Werk der BMW Group im ungarischen Debrecen erhalten.

Der Servicespezialist ist nach eigenen Angaben seit 2023 in Debrecen aktiv und hat den Aufbau des Werks bis zum Produktionsstart im September 2025 begleitet. Die Leistungen für die BMW Group umfassten bislang technisches und infrastrukturelles Facility Management, die innerbetriebliche Logistik sowie die Reinigung von mehr als 150.000 qm Produktionsfläche mit Hilfe von Robotern. Zu den bislang 120 technischen Mitarbeitern vor Ort sind weitere 40 Beschäftigte hinzukommen, die für Bereiche wie Logistik, Montage, Presswerk, Labor und Karosseriebau zuständig sind sowie für technische Anlagen wie Türen, Tore, Beleuchtung oder die Stromversorgung, gab Leadec Mitte März bekannt. Darüber hinaus hat der Industriedienstleister die Instandhaltung von fertigungsnahen Anlagen, darunter Gasleitungen, Abluftsysteme, Fördertechnik, fahrerlose Transportsysteme und Schweißtechnik sowie die Ersatzteillogistik für das Gebäude der Endmontage übernommen.

„Die Anforderungen an technische Dienstleistungen sind in dieser innovativen Produktionsumgebung besonders hoch. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit unserer technischen Kompetenz überzeugen konnten und die vertrauensvolle Zusammenarbeit fortführen“, sagt Ferenc Dakai, Geschäftsführer von Leadec Ungarn.