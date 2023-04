LichtBlick übernimmt Eneco Deutschland

Eneco eMobility hat sein Deutschlandgeschäft zum 1. April an den Ökostrom-Anbieter LichtBlick übertragen. Aus Eneco eMobility Germany wird damit LichtBlick eMobility, ein Anbieter smarter Ladelösungen für Unternehmen und Stadtwerke mit rund 5.000 Ladepunkten bundesweit. Mit der Übernahme will das Unternehmen künftig Lösungen für die klimaneutrale Stromlieferung von E-Autos, integrierte Mobilitätslösungen sowie die Einbindung von E-Autos in ein virtuelles Kraftwerk bieten. LichtBlick eMobility wird weiterhin als eigenständige Unternehmenseinheit im deutschen Markt agieren. Die Standorte in Kitzingen und Dresden bleiben erhalten.