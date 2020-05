Ersatztermin abgesagt: Light + Building erst wieder in 2022

Die Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik Light + Building, die zunächst auf den 27. September bis 2. Oktober 2020 verschoben wurde, wird nun erst wieder turnusgemäß vom 13. bis 18. März 2022 in Frankfurt am Main stattfinden. Angesichts der durch die Corona-Pandemie bestimmten Lage und den damit verbundenen Veranstaltungsverboten sowie Reiserestriktionen einigte sich die Messe Frankfurt gemeinsam mit ihren Partnern ZVEI und ZVEH sowie dem Messebeirat darauf, die diesjährige Light + Building auszusetzen und erst in zwei Jahren wieder durchzuführen.

Nach erneuter Bewertung der aktuellen Situation und zehn Wochen nach der erstmaligen Verschiebung ist, mit Blick auf die gemeinsame Entscheidung von Bund und Ländern, dass Großveranstaltungen bis mindestens Ende August 2020 in Deutschland nicht stattfinden dürfen, eine planungsgemäße Vorbereitung und Durchführung nicht sichergestellt.

Die Entscheidung betrifft ebenfalls die Intersec Building. Als Plattform für vernetzte Sicherheitstechnik wird das Format als integraler Teil der Light + Building nun in 2022 seine Premiere feiern.