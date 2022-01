Logistik-Neubau in Speyer für LIP Invest

LIP Invest hat sich ein neu errichtetes Distributionszentrum in Speyer gesichert, das langfristig an die Hornbach Baumarkt AG vermietet wurde. Der internationale Projektentwickler Panattoni stellte die Immobilie in Zusammenarbeit mit der Montis Real Estate GmbH im November 2021 fertig. Das Gelände teilt sich auf in 17.640 qm Hallen-, 1.370 qm Lager- sowie 880 qm Büro- und Sozialflächen. Vor Ort stehen zwei Lkw-, 47 Pkw- sowie 20 überdachte Fahrradstellplätze zur Verfügung. Für die Dachflächen ist eine Photovoltaikanlage geplant und es wird eine DGNB-Gold-Zertifizierung angestrebt.

Goldbeck Südwest plante und bebaute das über 31.000 qm große Areal. Im Ankaufsprozess übernahm Drees & Sommer die technische, Reius die rechtliche, WTS die steuerliche und ES EnviroSustain die ESG Due Diligence für LIP Invest. Zudem handelt es sich um den ersten Ankauf für den Ende 2021 aufgelegten LIP Logistik Fonds Deutschland IV.