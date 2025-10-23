Donnerstag, 23. Oktober 2025
StartAktuelles
Aktuelles

Lueken ist neuer Geschäftsführer bei Goldbeck Facility Services

Michael Pecka
von Michael Pecka
Neuer Geschäftsführer bei der Goldbeck Facility Services GmbH: Nils Lueken (Bild: Goldbeck GmbH)

Nils Lueken verstärkt seit Anfang Oktober die Geschäftsführung der Goldbeck Facility Services GmbH.

Er folgt auf Dr. Rüdiger Hotten, der sich nach mehr als 15 Jahren als Geschäftsführer in den Ruhestand verabschiedet hat, teilte das Unternehmen mit. Lueken bildet nun gemeinsam mit den Geschäftsführern Christian Ziemer und Andreas Harnacke die Führungsriege der auf Facility Management-Dienstleistungen spezialisierten Tochtergesellschaft des Goldbeck-Konzerns.

Der studierte Diplom-Kaufmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Facility Management-Branche und war zuletzt als Vorstandsmitglied der igefa SE & Co. KG für Vertrieb und Marketing zuständig. Davor war der 53-Jährige unter anderem als COO und Mitglied des Vorstands bei der Gegenbauer Holding SE & Co. KG sowie als Geschäftsführer der RGM Holding GmbH tätig. „Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Facility Management, seiner markt- und kundenorientierten Arbeitsweise, seiner Erfahrung bei Unternehmenstransaktionen und in der Steuerung internationaler Beteiligungen bringt Lueken genau das Profil mit, das wir suchen“, sagt Dr. Andreas Iding, Geschäftsführer der Goldbeck Services GmbH.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group