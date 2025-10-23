Lueken ist neuer Geschäftsführer bei Goldbeck Facility Services

Nils Lueken verstärkt seit Anfang Oktober die Geschäftsführung der Goldbeck Facility Services GmbH.

Er folgt auf Dr. Rüdiger Hotten, der sich nach mehr als 15 Jahren als Geschäftsführer in den Ruhestand verabschiedet hat, teilte das Unternehmen mit. Lueken bildet nun gemeinsam mit den Geschäftsführern Christian Ziemer und Andreas Harnacke die Führungsriege der auf Facility Management-Dienstleistungen spezialisierten Tochtergesellschaft des Goldbeck-Konzerns.

Der studierte Diplom-Kaufmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Facility Management-Branche und war zuletzt als Vorstandsmitglied der igefa SE & Co. KG für Vertrieb und Marketing zuständig. Davor war der 53-Jährige unter anderem als COO und Mitglied des Vorstands bei der Gegenbauer Holding SE & Co. KG sowie als Geschäftsführer der RGM Holding GmbH tätig. „Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Facility Management, seiner markt- und kundenorientierten Arbeitsweise, seiner Erfahrung bei Unternehmenstransaktionen und in der Steuerung internationaler Beteiligungen bringt Lueken genau das Profil mit, das wir suchen“, sagt Dr. Andreas Iding, Geschäftsführer der Goldbeck Services GmbH.