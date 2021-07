Jetzt zuschlagen: Die Marktübersicht der Facility Services Anbieter 2021

By

Zahlen, Daten und Fakten in vergleichbarer Form: Das bietet Ihnen die neue „Marktübersicht der Facility Services Anbieter 2021“, wenn Sie Facility Services an den Markt geben – sei es erstmalig oder turnusmäßig. Mit aktuellen und detaillierten Informationen zu 28 operativen Dienstleistern in Deutschland und Österreich bringt Sie unsere Marktübersicht auf den neuesten Stand vom Juni 2021.

Was Sie erwartet

Auf 84 Seiten gibt die Marktübersicht einen umfassenden, aktuellen und objektiven Überblick über das Spektrum der Dienstleister im Bereich Facility Services in Deutschland. Jedes Unternehmen wird auf zwei Seiten dargestellt. Die erste Seite liefert allgemeine Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens sowie eine vielschichtige Darstellung der Schwerpunkte in der Geschäftstätigkeit. Die zweite Seite bietet ein detailliertes Leistungsprofil, dem auch zu entnehmen ist, welche Leistungen vom Anbieter selbst erbracht werden und wo Leistungen zugekauft werden.

Alle Anbieter finden Sie auch in unserer Datenbank unter: www.facility-manager.de/facilityservicesanbieter