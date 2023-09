MEC-Vertragsverlängerung für Bethanien Center

Das Joint Venture von Metro und ECE, MEC, hat die Zusammenarbeit mit Union Investment Real Estate im Bethanien Center Neubrandenburg verlängert. Bereits seit 2011 verantwortet die MEC das Centermanagement am Standort. Das Bethanien Center verfügt auf 44.000 m² Fläche über 40 Geschäfte und Fachmärkte. Als Eigentümervertreter seines Kunden hat MEC einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan der Stadt Neubrandenburg herbeigeführt. Dieser dient der planungsrechtlichen Absicherung des Handelsstandortes und sichert zudem das Investment des Eigentümers in das Bethanien Center Neubrandenburg. Nach der Gewinnung des neuen Ankermieters Globus SB-Warenhaus soll in den kommenden Monaten zudem die Ausstattung des Einkaufszentrums mit Ladeinfrastruktur für E-Mobilität umgesetzt werden.