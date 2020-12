Neuauflage VDMA-Leitfaden zu RLT-Anlagen und Covid-19

Inhaltlich überarbeitet und an den aktuellen Kenntnisstand angepasst wurde die Informationsschrift „Raumlufttechnische Anlagen in Zeiten von Covid-19. Grundlagen zum Betrieb und zur Nutzung“. Die im Dezember veröffentlichte Neuauflage informiert über die wichtigsten Aspekte zur Minimierung der Ausbreitung des Virus über lüftungstechnische Anlagen. Luftreinigung dient wie kontrolliertes Lüften der Sicherheit einer hygienischen Raumluftqualität – der sogenannten Indoor Air Quality (IAQ). Die Broschüre wurde vom VDMA Arbeitskreis Luftfilter erstellt und überarbeitet. Sie basiert in Teilen auf dem „REHVA Covid-19 Leitfaden“, einer Veröffentlichung des europäischen Verbandes REHVA. Die kostenfreie Neuauflage der Informationsschrift steht auf der VDMA-Hompage in der Rubrik Deutschsprachige Publikationen zum Download bereit.