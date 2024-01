Neuaufträge für Dr. Sasse Gruppe

Die Dr. Sasse Gruppe hat im Dezember drei Neuaufträge bekanntgegeben. In einem internationalen Unternehmen der Lebensmittelindustrie hat das Unternehmen die Reinigung im GMP-Bereich (Good Manufacturing Practice) übernommen. Dieser Sektor zeichnet sich durch besondere Qualitätsanforderungen von Produktionsabläufen und -umgebungen aus. Außerdem zeichnet der Dienstleister künftig auch für die Sicherheitsdienste, Unterhaltsreinigung und das Catering verantwortlich.

Integrierte FM-Leistungen erbringt die Dr. Sasse Gruppe an zwei Standorten einer führenden Versicherung in Nord- und Westdeutschland mit einer Gesamtfläche von rund 30.000 m². Zu den Leistungen zählen die Haustechnik, Hausmeisterei Unterhalts- und Glasreinigung sowie der Sicherheits- und Winterdienst. Einen öffentlichen Reinigungsauftrag im Healthcare-Bereich konnte die Dr. Sasse Gruppe in Österreich für sich gewinnen. Für die Gesamtfläche von 11.573 m² sind hier neben Mitarbeitenden nun auch Maschinen für den erheblichen Flächenumfang und die Entlastung ihrer Mitarbeitenden im Einsatz.