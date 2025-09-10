Neue Vergabeunterlagen für Gebäudereiniger

Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) hat neue, praxisnahe Broschüren für öffentliche Vergabestellen bzw. für die Beauftragung in der Privatwirtschaft veröffentlicht.

Die Vergabebroschüren bieten eine strukturierte Übersicht über tarifliche und gesetzliche Vorgaben, teilt der Verband mit. Sie enthalten zudem konkrete Hinweise zur Erstellung von klaren Objekt- und Leistungsbeschreibungen, zur transparenten Preisermittlung sowie zur ausgewogenen Vertragsgestaltung. Darüber hinaus sollen überabeitete Checklisten, Musterformulierungen sowie Informationsmaterialien öffentliche Vergabestellen und private Auftraggeber dabei unterstützen, die Empfehlungen gezielt und nachvollziehbar in den Auswahlprozess einzubeziehen.

Besonderer Wert wird auf die gleichwertige Kombination von Preis- und Qualitätskriterien gelegt. „Ob Rathäuser, öffentliche Verwaltungen, Kitas, Schulen oder Gesundheitseinrichtungen der öffentlichen Hand – trotz der anerkannten Systemrelevanz der Gebäudereinigung wird nach wie vor überwiegend nach dem günstigsten Preis ausgewählt“, kritisierte Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich. „Das Umdenken in der Corona-Pandemie, wo Hygiene deutlich mehr im Fokus stand, war offenbar nur von kurzer Dauer. Es ist schade, dass gerade die öffentliche Ausschreibungspraxis an vielen Stellen zu erheblichen Qualitätseinbußen führt“, ergänzt Dietrich.