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Joba Gebäudereinigung wird zu Geiger FM

Michael Pecka
von Michael Pecka
Die Geiger Facility Management Gruppe hat zum Jahreswechsel Umstrukturierungen vorgenommen.
Felix Holzwarth (links), Geschäftsführer des Bereiches Gebäudeservice bei Geiger FM, und Thomas Braun, geschäftsführender Gesellschafter der Geiger FM Dienstleistungsgruppe. (Bild: Geiger FM)

Die Joba Gebäudereinigung und Service GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Tönisvorst firmiert seit dem 22. Juni als Geiger FM.

„Mit der Integration von Joba in die Dachmarke Geiger FM verbinden wir diese regionale Verwurzelung mit den Möglichkeiten einer bundesweit tätigen Facility-Management-Gruppe“, sagte Felix Holzwarth, Geschäftsführer für die Sparte Gebäudeservices der Geiger FM Dienstleistungsgruppe, Mitte Juli. Der 1962 gegründete Gebäudedienstleister Joba mit Standorten in Langenfeld, Düsseldorf, Erftstadt, Paderborn, Kleve, Tönisvorst und Castrop-Rauxel und aktuell über 500 Mitarbeitern wurde 2023 von Geiger FM übernommen. Mit der Umfirmierung setzt der Dienstleister die Strategie fort, regional starke Gesellschaften unter einer gemeinsamen Marke zu bündeln.

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