Joba Gebäudereinigung wird zu Geiger FM

Die Joba Gebäudereinigung und Service GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Tönisvorst firmiert seit dem 22. Juni als Geiger FM.

„Mit der Integration von Joba in die Dachmarke Geiger FM verbinden wir diese regionale Verwurzelung mit den Möglichkeiten einer bundesweit tätigen Facility-Management-Gruppe“, sagte Felix Holzwarth, Geschäftsführer für die Sparte Gebäudeservices der Geiger FM Dienstleistungsgruppe, Mitte Juli. Der 1962 gegründete Gebäudedienstleister Joba mit Standorten in Langenfeld, Düsseldorf, Erftstadt, Paderborn, Kleve, Tönisvorst und Castrop-Rauxel und aktuell über 500 Mitarbeitern wurde 2023 von Geiger FM übernommen. Mit der Umfirmierung setzt der Dienstleister die Strategie fort, regional starke Gesellschaften unter einer gemeinsamen Marke zu bündeln.