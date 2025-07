Neues Infoportal zu Großwärmepumpen

Das Fraunhofer IEG hat im Auftrag der LEA LandesEnergieAgentur Hessen mit dem Großwärmepumpen-Infoportal eine neue Website ins Leben gerufen. „Mit dem neuen Infoportal schließen wir eine entscheidende Informationslücke auf dem Weg zu klimaneutralen Wärmenetzen und Industrieprozessen. Damit gehen wir einen wichtigen Schritt zur bundesweiten Energiewende“, sagte der hessische Energieminister Kaweh Mansoori anlässlich der Vorstellung des Infoportals.

Das Herzstück des Portals ist eine umfassende Datenbank, die detaillierte Informationen zu am Markt verfügbaren Großwärmepumpen und Herstellern bereitstellt. Vielfältige Filteroptionen, unter anderem für Leistungsbereich, Temperaturbereich und Kältemittelkategorie sollen eine gezielte Produktsuche für kommende Betreiber ermöglichen. Zudem liefert die Datenbank Einblicke in geplante und umgesetzte Projekte in Deutschland. Ergänzt wird das Angebot durch vertiefende Informationen zu Technologien, Kältemittelauswahl und Verschaltungsvarianten sowie durch einen integrierten Wirkungsgrad-Rechner, der die Effizienz verschiedener Systeme vergleichbar macht, heißt es weiter aus Aachen. Ziel des Infoportals ist den Angaben zufolge, Planern und Betreibern von Wärmenetzen sowie energieintensiven Industrien mit Wissen über vorhandene, praxisorientierte Lösungen zu unterstützen. Großwärmepumpen ermöglichen eine zuverlässige Erzeugung von Wärme bis 200°C, in Verbindung mit Dampfkompressoren sogar bis zu einer Temperatur von 300°C.