Piepenbrock-Auftrag bei Gebrüder Brasseler

Zum 1. April 2022 hat die Piepenbrock Niederlassung Münster die Unterhalts- und Reinraumreinigung für Gebrüder Brasseler in Lemgo übernommen. Bis zu 40 Piepenbrock-Mitarbeiter sind von Montag bis Samstag im Einsatz und reinigen Büros, Mess- und Prüfräume, Hallen, Labore, Flure, Garderoben, Treppenhäuser, Aufzüge, Sanitärbereiche, Teeküchen sowie den Sozialbereich. Mit der Abfallentsorgung in den Produktionshallen kam ein zusätzlicher Auftrag dazu.

Gebrüder Brasseler …

… stellt seit über 100 Jahren unter dem Markennamen Komet Produkte für die Medizintechnik, wie Instrumente für die Dentalbranche und Chirurgie, sowie für die Schmuckindustrie her. Am einzigen Produktionsstandort in Lemgo beschäftigt das Unternehmen rund 1.200 seiner weltweit 1.400 Mitarbeiter.

Weitere Unternehmenskennzahlen und Informationen zu Piepenbrock erhalten Sie in der Facility-Services-Datenbank von Der Facility Manager unter: www.facility-manager.de/fs-datenbank

