Piepenbrock reinigt Coworking Space

Für den Anbieter von flexiblen Bürolösungen Mindspace Germany hat Piepenbrock die Unterhaltungsreinigung sowie den Hausmeisterservice übernommen. An sieben Standorten in Berlin, München und Hamburg sind insgesamt 35 Piepenbrock-Mitarbeiter im Einsatz. Pro Standort reinigen sie bis zu 7.200 qm. Neben der Unterhaltsreinigung am Morgen ist der Dienstleister für die tagesbegleitende Reinigung während der Geschäftszeiten sowie die Sonderreinigung verantwortlich.

Zusatzinfo: Anlässlich des Auftragsstarts pflanzte der Gebäudedienstleister für Mindspace Germany 190 Bäume im unternehmenseigenen Forst Rheinshagen in Brandenburg.