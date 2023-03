Planon übernimmt control.IT

Das CAFM-Softwarehaus Planon übernimmt die Bremer control.IT Unternehmensberatung. Dieses schließt auch die Akquise von deren Tochterunternehmen easol und Synapplix ein. Control.IT bietet die SaaS-Anwendung bison.box und die CollaborationApp an. Eingesetzt werden sie im Markt für Asset- und Portfoliomanagement von Immobilien, primär in der DACH-Region.

Control.IT unterstützt seit 27 Jahren die deutsche Immobilienwirtschaft und betreut Nutzer in aller Welt. Die bison.box Software-Suite des Unternehmens unterstützt mehr als 100 Unternehmen mit mehr als 5.000 Nutzern, die weltweit rund 600 Milliarden Euro an Vermögenswerten verwalten.

Die Produkte und das technologische Know-how des Bremer Unternehmens ergänzen sich mit denen von Planon und seinen Tochtergesellschaften Reasult und COOR, teilt Planon in einer Pressemeldung mit. Mit dieser Übernahme ergänzt Planon sein Angebot an Software für das Real Estate Management. Sie unterstützt das Ziel der Niederländer, führender Anbieter von Immobiliensoftware in Europa zu werden.