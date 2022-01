Planon übernimmt Controlling-Software

By

Das Software-Unternehmen Planon hat am 12. Januar 2022 die Übernahme der Coor GmbH, Anbieter der gleichnamigen Projektcontrolling-Software, bekanntgegeben. Coor ist eine internationale Gruppe, die sich auf die Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen fokussiert hat. Dabei spricht das Unternehmen vor allem Immobilieneigentümer und -entwickler an. Das 1995 gegründete IT-Haus hat seinen Hauptsitz in Salzburg und ergänzt künftig das Angebot der Planon Gruppe im Bereich Kosten- und Vertriebscontrolling sowie Finanzoptimierung.