ray group führt insolventen Gebäudedienstleister weiter

Die ray group hat Mitte Juni die vdP facility GmbH im niedersächsischen Twistringen mit rund 350 Mitarbeitern übernommen, die Ende 2025 Insolvenz angemeldet hatte.

„In der Einbindung der vdP facility GmbH in den Firmenverbund sehen wir das Potenzial, unsere Präsenz in Niedersachsen weiter auszubauen und Marktchancen optimal zu nutzen“, sagte Urs Rempe, Geschäftsführer der ray group, mit Blick auf die Akquisition und die bestehende Hauptverwaltung in Hannover. „Wir werden Kunden nun aktiv über die neue Firmenstruktur informieren, bestehende Herausforderungen lösen und bei Infrastruktur und Fuhrpark Sparpotenzial realisieren“, ergänzte er.

Darüber hinaus will das Unternehmen Synergien im Einkauf nutzen, da sich dank höherer Volumina beispielsweise bei Verbrauchsmaterialien andere Konditionen erzielen lassen. Mit der Bewilligung des Insolvenzplans und dem Eintrag der ray group Nils Bogdol GmbH als alleinigem Gesellschafter Mitte Juni in das Handelsregister ist die Integration von vdP facility in die Firmengruppe auch aus kaufmännischer Sicht abgeschlossen, teilte der Serviceanbieter zudem mit.