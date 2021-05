Real I. S. setzt auf künstliche Intelligenz

Der Immobilien Assetmanager Real I.S. mit Sitz in München setzt die auf künstliche Intelligenz basierende Technologie des Bonner GreenTech-Unternehmens Recogizer ein, um das grüne Potenzial Ihrer Immobilien zu heben. Recogizer soll den CO 2 -Footprint automatisieren und Energie einsparen. Mit dem Büro- und Geschäftshaus Mercedesplatz in Berlin und dem Shopping-Center Schlössle Galerie in Pforzheim werden die ersten Objekte im Real I.S. Portfolio mit der selbstlernenden Regelung für die klimatechnischen Anlagen ausgerüstet. Weitere Objekte sollen folgen.