Mit dem Einstieg in Form einer Minderheitsbeteiligung von Salto an der österreichischen Essecca haben beide Unternehmen ihren Vertriebsvertrag erneuert. Dadurch kann Essecca weiter als Hauptvertriebspartner in Österreich agieren und die Zutrittslösungen von Salto auf dem dortigen Markt anbieten. Die Kombination der Zutrittskontrollsystemen von Salto und der Implementierungserfahrung von Komplettlösungen durch Essecca soll den Kundennutzen in Digitalisierungsfragen stärken.