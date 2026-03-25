Sauter managed Rahmhof in Frankfurt

Sauter Deutschland übernimmt seit Januar 2026 das kaufmännische Property Management für den denkmalgeschützten Rahmhof in der Frankfurter Innenstadt.

Der Auftrag der Cilon GmbH, die das Gebäude 2025 für eine deutsche Investorengemeinschaft erworben hat, umfasst die Betreuung des Eigentümers und der Mieter, die Budgeterstellung, das laufende Reporting sowie die Objektbuchhaltung, teilte der Dienstleister Anfang März mit. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch die Erstellung der Nebenkostenabrechnungen, regelmäßige Jour Fixe und Objektbegehungen, die technische Mieterbetreuung inklusive Mangelmanagement sowie das Management von Versicherungsschäden.

Der Rahmhof verfügt den Angaben zufolge über sieben ober- und zwei unterirdische Geschosse mit rund 9.730 qm Mietfläche und bietet Platz für Büros und Verwaltung, Facharztpraxen sowie Gastronomie.