Savills-Auftrag im Kölner MediaPark

Zum 1. August 2021 hat Savills das Property Management im Wohn- und Geschäftshaus MediaPark 6 (MP6) in Köln übernommen. Das Objekt des Eigentümerunternehmens Barings verfügt über eine Nutzungsfläche von rund 19.400 qm, verteilt auf neun Etagen. Neben Maisonette-Wohnungen befinden sich in der Immobilie Büroflächen im Erd- und ersten Obergeschoss sowie ein begrünter Innenhof. Das Gebäude im Stadtteil Neustadt-Nord ist Teil der städtebaulichen Gesamtkonzeption in der Medienstadt Köln und ging zum 1. August von der Meag in den Besitz von Barings über.