Nachhaltige Investitionen

Bei Investitionen in Immobilien steht bislang allein der Profit im Fokus. Doch die Immobilienbranche muss sich verändern, daran ließ das Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG) bei der Vorstellung des Praxisleitfadens „Social Impact Investing“ keinen Zweifel. Denn die Rendite muss und darf eine positive Wirkung auf den Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit nicht länger ausschließen. Hier setzt das Social Impact Investing an. Um den deutschen Immobilienmarkt darauf vorzubereiten, eine klimaneutrale und sozial gerechtere Umwelt mitzugestalten, erläutert der Leitfaden die Grundzüge und Mechanismen wirkungsorientierter Investitionen auf Basis der UN-Nachhaltigkeitsziele und anhand von Praxisbeispielen.

Der Praxisleitfaden Social Impact Investing des ICG steht Ihnen hier kostenlos zur Verfügung: www.facility-manager.de/downloads/icg-praxisleitfaden-social-impact-investing