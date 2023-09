Strabag integriert Tochterunternehmen in Dachmarke

Mit der Umfirmierung der ehemaligen DIW Instandhaltung in das Tochterunternehmen Strabag Building and Industrial Services im Jahr 2021 war der Startschuss für die Integration in die Muttergesellschaft Strabag Property and Facility Services gefallen. Zum 6. September 2023 wurde dieses Vorhaben nun abgeschlossen und der Indsutrieservices-Bereich in die Dachmarke integriert. Damit wird das gesamte Serviceportfolio künftig unter der Marke Strabag PFS angeboten, was den Kundenauftritt des Unternehmens stärken und Prozesse vereinfachen soll. Alle Ansprechpartner und Arbeitsplätze bleiben trotz der Verschmelzung unverändert und erhalten.