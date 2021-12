Strabag firmiert DIW-Gesellschaften um

Die bereits 2014 erworbenen DIW-Gesellschaften der Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) werden künftig einheitlich unter dem Namen Strabag laufen bietet somit Industrie-, Maschinen- und Anlagenservices sowie infrastrukturelle Facility Management-Leistungen unter der gemeinsamen Dachmarke an. Der handelsrechtliche Eintrag der Umfirmierungen in Strabag Building and Industrial Services GmbH, Strabag Aircraft Services GmbH, Strabag Mechanical Engineering GmbH und Strabag System Dienstleistungen GmbH ist bereits erfolgt. Mit der Umfirmierung stärkt das Unternehmen den Markenauftritt am Markt als innovationsstarke Dienstleisterin für Immobilien aller Nutzungsarten.