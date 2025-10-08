Donnerstag, 9. Oktober 2025
synavision und vilisto kooperieren

Michael Pecka
Christoph Berger (links), Geschäftsführer von vilisto, und Dr. Stefan Plesser, Gründer und Geschäftsführer von synavision, arbeiten künftig zusammen. (Bild: vilisto)

Die Technologieanbieter synavision GmbH und vilisto GmbH haben eine Zusammenarbeit vereinbart, um Gebäudebetreiber mit Analyse- und Lösungsangeboten zu unterstützen, Heizenergie einzusparen.

„Unsere Kooperation mit vilisto zeigt, wie auf Basis einer ersten energetischen Bewertung über unser Leistungsangebot syna.portal Potenziale erkannt und über digitale Lösungen bereits binnen weniger Wochen Kosten- und CO2-Einsparungen erzielt werden können“, sagt Dr. Stefan Plesser, Gründer und Geschäftsführer von synavision. „Die Zusammenarbeit von synavision und vilisto erleichtert Gebäudeverantwortlichen die Entscheidung, wann welche Investition sinnvoll ist, und führt dazu, dass wirtschaftliche Klimaschutzmaßnahmen schneller umgesetzt werden können“, ergänzt Christoph Berger, Geschäftsführer von vilisto.

Das Hamburger Unternehmen bietet ein digitales Wärmemanagement an, das mithilfe intelligenter Thermostate den Energieverbrauch automatisiert reduziert und Heizungssysteme hydraulisch abgleicht. Synavision führt datengestützte Nachhaltigkeits-Checks von Immobilien durch und legt dabei unter anderem Einsparpotenziale beim Heizen offen. Identifiziert das Bielefelder Unternehmen künftig ein Einsparpotenzial, soll dieses nun unmittelbar über den Kooperationspartner ausgeschöpft werden können.

