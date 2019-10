Barings: TÜV Süd übernimmt PM-Auftrag für 34 Kühllager

Barings und Curzon Capital Partners 5 LL haben die TÜV Süd Advimo GmbH mit dem technischen Property Management für das sogenannte Coldplay-Portfolio beauftragt. Das Portfolio umfasst 34 Kühllager, von denen 26 in Deutschland und acht in Dänemark angesiedelt sind. Die Lagerhallen haben eine Gesamtfläche von 260.000 qm. Grund für die Vergabe waren laut TÜV Süd Advimo die Kompetenz des Unternehmens in den Bereichen TGA-Planung und -Simulation sowie die Möglichkeit zur lokalen Betreuung der einzelnen Objekte aufgrund der deutschlandweiten Präsenz.