VDI 2160 zur Abfallsammlung in Gebäuden und auf Grundstücken

Die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG) hat die Richtlinie VDI 2160 „Abfallsammlung in Gebäuden und auf Grundstücken – Anforderungen an Behälter, Standplätze und Transportwege“ herausgebracht. Sie richtet sich an Architekten, Kommunen, Entsorger, Bauherren und Eigentümer, Gebäudebetreiber sowie Produkthersteller und informiert über Standplätze, Behältnisse und Aufstellflächen von Müllsammlungen sowie Aspekte von Brand- und Arbeitsschutz. Die VDI 2160 gilt für Wohngebäude sowie Büro- und Verwaltungsgebäude und dient dem Gesundheitsschutz, erhöht den Komfort für Nutzer und Entsorger und hilft, die Betriebskosten durch die Entkopplung von fachlichen Anforderungen und kommunalen Vorgaben zu reduzieren.

Die Richtlinie erscheint im April 2020 als Weißdruck und ersetzt die Ausgabe von Oktober 2008. Onlinebestellungen sind unter www.vdi.de/2160 oder www.beuth.de möglich.