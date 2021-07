VDI für das Klima

Der Verein Deutscher Ingenieure e. V. (VDI) hat die neue Broschüre „Bausteine für eine klimaneutrale Wärmeversorgung“ veröffentlicht, die sich mit der Umgestaltung des Wärmeversorgungssystems in Deutschland befasst. Das größte Einsparungspotenzial an CO 2 bietet dabei der Gebäudesektor, der große Effizienzpotenziale durch erneuerbare Energien bereithält. Die VDI-Publikation zeigt Wege zur klimaneutralen Wärmeversorgung auf, um Wärmeenergie einzusparen. Sie richtet sich an Politik und Marktakteure und gibt Impulse und Orientierung für die Wärmewende.

Die vollständige VDI-Publikation „Bausteine für eine klimaneutrale Wärmeversorgung“ finden Sie kostenfrei unter www.vdi.de/Klima