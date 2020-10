VDI-MT 3810 Blatt 1: Anforderungen an Betreiber von gebäudetechnischen Anlagen

Die VDI – Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG) hat die VDI-MT 3810 Blatt 1 „Betreiben und Instandhalten von gebäudetechnischen Anlagen – Grundlagen“ aus der Richtlinienreihe VDI 3810 als Entwurf veröffentlicht. Das neue VDI-MT 3810 Blatt 1 benennt die Grundvoraussetzungen für den Umgang mit den Betreiberpflichten und der Betriebssicherheit gebäudetechnischer Anlagen. Sie richtet sich an Planer, Errichter und Betreiber von Gebäuden und deren Anlagen, sowie an Mitarbeiter von Behörden mit Prüfpflicht, juristische Fachkräfte und verantwortliches Personal in der TGA. Die Richtlinie bezieht dabei auch ökologische und ökonomische Aspekte sowie die Anforderungen an Arbeits- und Umweltschutz, Hygiene, Qualität und Sicherheit mit ein. Außerdem bietet sie im Anhang Checklisten zu verschiedenen Teilbereichen wie Anlagensicherheit oder Dokumentation.

Die Richtlinie ist im Oktober 2020 als Entwurf erschienen und kann online unter www.vdi.de/3810 oder www.beuth.de bestellt werden.