Neue VDI-Richtlinie 4223 für den Immissionsschutz

Die neue VDI 4223 „Qualitätssicherung – Anforderungen an Prüflaboratorien und Inspektionsstellen Typ A im Bereich des Immissionsschutzes: Kühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider“ ergänzt und konkretisiert die Inhalte der DIN EN ISO/IEC 17025 sowie 17020.

Die Richtlinie der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normenausschuss ermöglicht eine detaillierte Darstellung der Anforderungen an Prüflaboratorien und Inspektionsstellen Typ A, die die mikrobiologische Untersuchung und Inspektionen von Kühltürmen, Kühlanlagen und Nassabscheidern betreiben. Außerdem stellt sie die Qualität der geforderten Probenahmen und Laboruntersuchungen sowie der Inspektionen sicher und legt die Anforderungen an die Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der prüfenden Stellen fest. Die Normen DIN EN ISO/IEC 17025 und 17020 beschreiben die allgemeinen Anforderungen an Prüflaboratorien und Inspektionsstellen Typ A, die sich der Beprobung und Überprüfung für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlagen widmen, ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem betreiben und eine Akkreditierung für diese Tätigkeiten nachweisen müssen. Mit der VDI können diese Prozesse standardisiert werden.

Die Richtlinie erscheint im März 2020 als Entwurf und kann zum Preis von EUR 74,30 beim Beuth Verlag bestellt werden. Onlinebestellungen sind unter www.beuth.de oder www.vdi.de/4223 möglich. Die Einspruchsfrist endet am 31.05.2020.