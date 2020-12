VDI-Richtlinie zur Gebäudeautomation

Die neue Richtlinie VDI 3814 Blatt 4.3 „Gebäudeautomation (GA) – Methoden und Arbeitsmittel für Planung, Ausführung und Übergabe – GA-Automationsschema, GA-Funktionsliste, GA-Funktionsbeschreibung“ ist im November 2020 von der VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG) als Entwurf veröffentlicht worden. Sie soll bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Anlagen der Gebäudeautomation unterstützen. Die neue Richtlinie bietet Hilfs- und Arbeitsmittel für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen der Gebäudeautomation und hilft bei der Beschreibung und Darstellung der Automationsaufgaben. Zudem beinhaltet sie allgemeine Voraussetzungen, sowie Informationen zum Aufbau der GA-Funktionsliste (GA-FL), zu den Abbildungsvorschriften für Funktionen innerhalb der Liste sowie die Grundlagen für die Strukturierung und die Inhalte einer GA-Funktionsbeschreibung (GA-FB).

Der Richtlinienentwurf kann ab einem Preis von 149,75 Euro bestellt werden. Onlinebestellungen sind unter www.vdi.de/3814 möglich. Die Möglichkeit zur Mitgestaltung per Mail an gbg@vdi.de endet am 31.03.2021.