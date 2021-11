VdS-Brandschutztage in Köln am 8./9.12

Eine Kombination aus internationaler Fachmesse, Themenforen und hochwertigen Fachtagungen bieten die VdS-Brandschutztage Besuchern am 8. und 9. Dezember 2021 in der Koelmesse. Die Veranstaltung gehört zu den wichtigsten Branchenterminen für den vorbeugenden baulichen, organisatorischen und anlagentechnischen Brandschutz. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr sieben Fachtagungen; sie werden in den Sälen rings um die Messehalle ausgerichtet und sind separat buchbar. Folgende Themen behandeln die Fachtagungen:

– 50. Fortbildungsseminar für Brandschutzbeauftragte (8./9.12.2021)

– Feuerlöschanlagen international (8./9.12.2021)

– Brandmeldeanlagen (9.12.2021)

– Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (9.12.2021)

– Baulicher Brandschutz (8.12.2021)

– Bauen und Brandschutz in NRW (9.12.2021)

– NEU: Impulstagung zum Thema Hydranten (8.12.2021)

Auf der Bühne in der Messehalle gibt es eine neue Ausgabe des „Zukunftsforum Brandschutz“ mit Vorträgen zu innovativen Themen. Außerdem können die Messebesucher hier live den zweiten „VdS-Brandschutztalk“ erleben – dabei diskutieren Experten über aktuelle Branchenthemen.

Für die Leser von Der Facility Manager stehen kostenlose Eintrittskarten für den Messebesuch zur Verfügung. Die Freikarten können unter http://www.vds.de/facilitymanager ausgedruckt werden.