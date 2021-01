VdS-Fachtagung: Anlagentechnischer Brandschutz

Am 3. März 2021 wird die VdS-Fachtagung „Kontrolle und Wartung von Brandschutzanlagen“ auch als Livestream verfügbar sein und kann als solche gebucht werden. Die Online-Variante bietet die Gelegenheit, sich aktuell zum Thema zu informieren und per Chat mit den Referenten auszutauschen – ganz ohne Anreise und Risiko. Denn klar ist: Die regelmäßige Kontrolle und Wartung von Brandschutzanlagen ist auch in Corona-Zeiten unumgänglich, um Menschenleben, Unternehmen und Sachwerte zu schützen.

Die Fachtagung bietet aktuelles Wissen u. a. zu folgenden Themen:

Haftungssituation und Verantwortlichkeiten im Schadensfall bei Mängeln an brandschutztechnischen Anlagen aus Sicht des Versicherers

Die Zukunft des Sprinklerwärters in Zeiten von Industrie 4.0

Türschließer und Automatische Türsysteme an Feuerschutzabschlüssen

Sämtliche Informationen unter www.vds.de/kontrol21