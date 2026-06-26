Weiden beauftragt Vinci mit Schul-ÖPP

Die Vinci Facilities Solutions GmbH hat im Rahmen einer Öffentlichen-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) mit der oberpfälzischen Stadt Weiden die Planung, den Neubau sowie den künftigen Betrieb der Hans- und Sophie-Scholl-Realschulen in Weiden übernommen.

Weiden investiert insgesamt 74 Mio. Euro in die Neubauten auf dem Gelände der bestehenden Schulen, gab Vinci Facilities Ende Juni zum Spatenstich bekannt. Die kompletten Bauarbeiten für die zwei Flügelbauten sowie die Freiflächen sollen den Angaben zufolge bis 2029 abgeschlossen sein. Die Umzugsphasen sind in Ferienblöcken geplant, um nach Ferienende ohne Unterbrechungen wieder in den Unterricht starten zu können. Aus wirtschaftlicher Sicht sowie aus Gründen der reibungslosen Unterrichtsgestaltung soll auf Interimsmaßnahmen in Containern verzichtet werden.

„Mit unserer umfassenden Erfahrung in Öffentlichen-Privaten-Partnerschaften und insbesondere dem Bau und Betrieb von Bildungseinrichtungen, setzen wir alles daran, dass das Projekt erfolgreich verläuft“, sagte Christian Biegert, Geschäftsführer von Vinci Facilities.