Vinci beendet Bauphase für Schul-ÖPP in Köln

Die Vinci Facilities Solutions GmbH hat im Rahmen einer Öffentlichen-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) mit der Stadt Köln die Sanierungen und Neubauten am Georg-Büchner-Gymnasium im Stadtteil Weiden abgeschlossen.

Auf dem Campus wurden der naturwissenschaftliche Trakt inklusive Sporthallen und Mehrzweckhalle saniert sowie das Hauptgebäude für die Sekundarstufen 1 und 2 schlüsselfertig neu errichtet, teilte Vinci Facilities Mitte Juni mit. Zu dem Bauvorhaben zählten auch Abbrucharbeiten sowie die Neugestaltung der Außenanlagen.

Das ÖPP-Projekt für das Georg-Büchner-Gymnasium umfasst nach Unternehmensangaben auch den seit 2017 übernommenen Betrieb der Gebäude und Außenlagen. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen wurde am 13. Juni mit einem Sommerfest auf dem neuen Schulhof gefeiert.