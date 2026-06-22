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Vinci beendet Bauphase für Schul-ÖPP in Köln

Michael Pecka
von Michael Pecka
Campus courtyard between modern beige buildings with a triangular flowerbed, young trees, and paved walkways under a cloudy sky.
Das Georg-Büchner-Gymnasium in Köln-Weiden. (Bild: Vinci Facilities)

Die Vinci Facilities Solutions GmbH hat im Rahmen einer Öffentlichen-Privaten-Partnerschaft (ÖPP) mit der Stadt Köln die Sanierungen und Neubauten am Georg-Büchner-Gymnasium im Stadtteil Weiden abgeschlossen.

Auf dem Campus wurden der naturwissenschaftliche Trakt inklusive Sporthallen und Mehrzweckhalle saniert sowie das Hauptgebäude für die Sekundarstufen 1 und 2 schlüsselfertig neu errichtet, teilte Vinci Facilities Mitte Juni mit. Zu dem Bauvorhaben zählten auch Abbrucharbeiten sowie die Neugestaltung der Außenanlagen.

Das ÖPP-Projekt für das Georg-Büchner-Gymnasium umfasst nach Unternehmensangaben auch den seit 2017 übernommenen Betrieb der Gebäude und Außenlagen. Die Fertigstellung der Baumaßnahmen wurde am 13. Juni mit einem Sommerfest auf dem neuen Schulhof gefeiert.

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