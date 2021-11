Wilo und Schneider kooperieren für die Zukunft

By

Wilo, Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen, und Schneider Electric haben ihre Partnerschaft erweitert und treiben künftig zusammen die Klimastrategie von Wilo voran. Beide Unternehmen kooperieren bereits mit dem Ziel, nachhaltige und effiziente Lösungen für die Wasser- und Gebäudeindustrie zu entwickeln. Zu den Elementen der Partnerschaft gehören die strategische Analyse der Nachhaltigkeitsaktivitäten, die Identifizierung und Priorisierung neuer Nachhaltigkeitsinitiativen sowie eine umfassende Einbindung interner Stakeholder. Ziel ist es, Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen.