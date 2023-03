Wisag im Einsatz für DPD

Die Wisag arbeitet bereits seit 2018 im Bereich Gebäudereinigung für DPD Deutschland und hat nun die Zusammenarbeit mit dem Paketdienstleister weiter ausgebaut. So ist die Wisag Gebäudetechnik künftig für das technische Gebäudemanagement in 79 Depots bundesweit sowie die Verwaltungsstandorte und die Zentrale in Aschaffenburg zuständig. Im Zuge des Auftrags zählen die gesamten haustechnischen Anlagen und alle Reparaturaufträge zum Leistungsumfang. Zudem wird DPD auf das Wisag Service Center für Facility Management in Berlin aufgeschaltet und kann damit im Fall von Störungen auf einen 24-Stunden-Service zurückgreifen.

Wenn Sie mehr zu den Unternehmenskennzahlen erfahren und weitere Informationen zur Wisag Facility Service Holding erhalten möchten, werfen Sie einen Blick in unsere Datenbank Facility Services Anbieter.