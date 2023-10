Zeiterfasser PCS Systemtechnik mit Umsatzwachstum

Die PCS Systemtechnik hat ihr Geschäftsjahr zum 30. Juni 2023 mit einem Umsatzwachstum von 8 Prozent abgeschlossen. Der Münchner Hersteller von Hard- und Software für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung führt den Erfolg auf die zunehmende Digitalisierung des eigenen Portfolios zurück. Es avisiert einen weiteren Wachstumsschub durch eine strategische Ausrichtung auf mehr Digitalisierung rund um PCS Dienstleistungen und Produkte, teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Unter anderem Führt PCS in diesem Kontext jetzt die webbasierte Software Dexisos als Lösung für Zutrittsmanagement und Zeiterfassung an.