Hottgenroth und Plan4 kooperieren bei Digitalisierung kommunaler Gebäude

Die Hottgenroth Gruppe und die Plan4 Software GmbH wollen künftig in Kooperation Kommunen eine durchgängige und wirtschaftliche Lösung für die Digitalisierung und Modernisierung öffentlicher Gebäude an die Hand geben. So ermöglicht das Gebäudemodellierungswerkzeug der Hottgenroth Gruppe die digitale Erfassung und Darstellung von Bestandsgebäuden. Unterstützt durch KI und 3D-Scan-Technologie entsteht ein digitaler Zwilling, der die Grundlage für alle weiteren Planungs- und Sanierungsschritte bildet. Ergänzt wird das System durch den GebäudeCheck von Plan4. Die Software-Lösung ist speziell auf die Kosten- und Sanierungsschätzung kommunaler Liegenschaften ausgelegt. Dadurch lassen sich Budgets planen, Fördermöglichkeiten gezielt nutzen und Maßnahmen strategisch priorisieren.

Die kombinierten Lösungen sollen Kommunen und deren Dienstleistern neue Möglichkeiten eröffnen, ihre Gebäude wirtschaftlich, strukturiert und zukunftssicher zu verwalten. Auf der Basis einer durchgängigen Digitalisierung von der Grundrisserfassung bis hin zum vollständigen 3D-Gebäudemodell lassen sich Sanierungsmaßnahmen nicht nur gezielt planen, sondern auch transparent kalkulieren und priorisieren. Automatisierte Abläufe und die nahtlose Integration beider Systeme sollen zudem zu einer erheblichen Zeitersparnis in den Prozessen führen.