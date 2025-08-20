Mittwoch, 20. August 2025
Singu: Markteintritt in Deutschland

Kirsten Posautz
von Kirsten Posautz
Peter Vollmer, Managing Director DACH, und Paulina Stach, Head of DACH. Bild: Singu

Singu, cloudbasierter Software-Anbieter für Facility Maintenance, ESG- und Building-Management-Lösungen, vollzieht seinen Eintritt in den deutschen Markt. Für das Deutschlandgeschäft beruft das Unternehmen Peter Vollmer als Managing Director DACH sowie Paulina Stach als Head of DACH. Die SaaS-Plattform wird derzeit in mehr als 35 Ländern zum Immobilienmanagement von insgesamt rund 200 Millionen qm Gewerbefläche genutzt. Zum Kundenstamm gehören unter anderem AmRest, ECE, Savills, Cbre, Logicor, Strabag und Prologis.

„Nach bereits erfolgreich abgeschlossenen Teilprojekten in Deutschland, ist der flächendeckende Rollout unserer SaaS-Lösung in diesem Markt ein strategischer Meilenstein. Deutschland zählt zu den führenden Innovationsstandorten Europas – mit hohen Ansprüchen an Effizienz, Sicherheit und Digitalisierung. Unsere Plattform ist genau auf diese Anforderungen ausgerichtet“, sagt Pawel Malon, CEO der Singu-Gruppe. Peter Vollmer und Paulina Stach verantworten bei Singu als Managing Director DACH und Head of DACH den strategischen Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Peter Vollmer verfügt über 15 Jahre Führungserfahrung im Skalieren von Geschäftsbereichen, in der strategischen Transformation sowie im Auf- und Ausbau leistungsstarker Organisationen. Er leitete große Divisionen über Branchen- und Regionsgrenzen hinweg – stets mit Fokus auf operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum. Zuvor war er in leitenden Positionen unter anderem für die Tagueri AG sowie Drees & Sommer SE tätig. Die erfahrene Immobilienmanagerin Paulina Stach bringt ebenfalls über 15 Jahre internationale Expertise im Bereich Gewerbeimmobilien mit, insbesondere in der Verbindung von retail- und logistiknahen Betriebsprozessen. Sie bekleidete Führungspositionen bei renommierten Unternehmen wie Unibail-Rodamco-Westfield und ECE.

