Aerocompact kooperiert mit Plattformanbieter

Der Anbieter von PV-Montagelösungen Aerocompact hat seine strategische Partnerschaft mit 1Komma5°, einem Plattformanbieter für Installations- und Serviceleistungen rund um Solar, Stromspeicher und Ladeinfrastruktur, für den europäischen Markt bekannt gegeben. Mit der Kooperation wollen die Unternehmen gemeinsam darauf hinarbeiten, den Einstieg in ein CO 2 -neutrales Leben für möglichst viele Menschen noch einfacher zu machen. Dabei stellt Aerocompact PV-Montagelösungen und innovative Planungssoftware zur Verfügung, die über die 1Komma5°-Partner in mehreren Ländern vertrieben werden.