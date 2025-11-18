ARGE Stuttgart setzt auf metr

Die ARGE Stuttgart, ein Zusammenschluss von über 20 Wohnungsunternehmen mit etwa 50.000 Wohneinheiten, hat einen Rahmenvertrag zur Optimierung ihrer Heizungsanlagen mit der metr Building Management Systems GmbH geschlossen.

„Wir begrüßen es sehr, dass sich in Stuttgart mehrere Wohnungsunternehmen zusammengeschlossen haben, um relevante Maßnahmen der Wärmewende gemeinsam anzugehen“, sagt Dr. Franka Birke, CEO von metr. Ziel der Kooperation ist nach Unternehmensanageben, die Heizungsanlagen im Bestand zu digitalisieren und zu optimieren, um Energieverbrauch und CO₂-Emissionen in wirtschaftlicher Weise zu reduzieren und die Dekarbonisierung der Gebäudebestände zu beschleunigen.

Noch in diesem Jahr soll bei fünf Wohnungsunternehmen begonnen werden, sogenannte Heizungswächter zu installieren, die kontinuierlich Betriebsdaten der Heizungsanlagen erfassen und Störungen sowie ineffiziente Einstellungen erkennen. Über die metr-Plattform werden die Daten in Echtzeit analysiert, sodass Handlungsbedarfe frühzeitig erkannt und gezielt behoben werden können, betont man bei metr. Energieverbräuche und CO₂-Emissionen sollen dadurch um bis zu 15 Prozent gesenkt und gleichzeitig Betriebskosten reduziert sowie Fachpersonal entlastet werden.

