Atos setzt auf Leistungen von Spie

Atos, ein Anbieter für die digitale Transformation, hat Spie für weitere 4,5 Jahre mit dem technischen Facility Management sowie Datacenter-Maintenance-Leistungen an den Standorten Fürth, Nürnberg und München beauftragt. Spie arbeitet bereits seit 2007 mit Atos zusammen und betreut hierbei die komplette Gebäudeleittechnik, Haustechnik sowie Heizungs- und Klimaanlagen und sorgt für die Strom-, Notstrom- und Kälteversorgung. Neben Wartung, Inspektion und Instandsetzung der gebäudetechnischen Infrastruktur von Rechenzentren und Bürobereichen für Atos verantwortet der Dienstleister zudem die komplette Datenverkabelung und Dokumentation der Serverstruktur sowie kernprozessnahe Dienstleistungen in den Rechenzentren. Dafür befindet sich ein Team aus über zehn Mitarbeitern rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr im Dienst.

Weitere Informationen und Kennzahlen zu Spie Deutschland & Zentraleuropa erhalten Sie in unserer Facility Services Datenbank.