Aus Infrareal und Pharmaserv wird Innexis

Die auf Betrieb und Entwicklung von Industrie- und Gewerbeparks im Bereich Pharma und Life-Science spezialisierte Infrareal Gruppe tritt seit dem 9. Dezember unter der neuen Dachmarke Innexis auf.

Zur Infrareal Gruppe gehören die Pharmaserv GmbH, die den Pharma & Life Science Park Behringwerke in Marburg betreibt, die Pharmapark Jena GmbH, als Eigentümer und Betreiber des Parks im Zentrum von Jena, sowie die Pharmapark Orth Management GmbH, die für den Pharma- und Biotech-Standort im niederösterreichischen Orth zuständig ist. „Bisher traten die verschiedenen Unternehmenssparten mit eigenen Profilen auf. Mit der neuen Dachmarke werden diese Aktivitäten zusammengeführt, um Kommunikation und Marktauftritt zu vereinfachen“, teilte Innexis mit. „Für unsere Kunden, Partner und Investoren heißt das: weniger Umwege, mehr Orientierung und ein vereinfachter Zugang zu den Leistungen“, sagt Dr. Martin Egger, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe.