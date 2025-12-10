Donnerstag, 11. Dezember 2025
StartAktuelles
Aktuelles

Aus Infrareal und Pharmaserv wird Innexis

Michael Pecka
von Michael Pecka
Start für den Auftritt unter neuer Dachmarke (v.l.n.r.): Marián Bendík, Geschäftsführer Pharmapark Orth; Stephan Rauwald, Geschäftsführer Pharmapark Jena, Kerstin von Heemskerck, Director Corporate Communications & Marketing; Martin Egger, CEO von Innexis; Antje Lobisch, CFO von Innexis; Markus Sauerbier, Leiter Geschäftsbereich Site Management; Manuel Sierra-Garcia, Leiter Geschäftsbereich Logistics und ad interim Engineering (Bild: Innexis Unternehmesgruppe)

Die auf Betrieb und Entwicklung von Industrie- und Gewerbeparks im Bereich Pharma und Life-Science spezialisierte Infrareal Gruppe tritt seit dem 9. Dezember unter der neuen Dachmarke Innexis auf.

Zur Infrareal Gruppe gehören die Pharmaserv GmbH, die den Pharma & Life Science Park Behringwerke in Marburg betreibt, die Pharmapark Jena GmbH, als Eigentümer und Betreiber des Parks im Zentrum von Jena, sowie die Pharmapark Orth Management GmbH, die für den Pharma- und Biotech-Standort im niederösterreichischen Orth zuständig ist. „Bisher traten die verschiedenen Unternehmenssparten mit eigenen Profilen auf. Mit der neuen Dachmarke werden diese Aktivitäten zusammengeführt, um Kommunikation und Marktauftritt zu vereinfachen“, teilte Innexis mit. „Für unsere Kunden, Partner und Investoren heißt das: weniger Umwege, mehr Orientierung und ein vereinfachter Zugang zu den Leistungen“, sagt Dr. Martin Egger, Vorstandsvorsitzender der Unternehmensgruppe.

Michael Pecka
Michael Pecka

NEUESTE BEITRÄGE

Die Fachzeitschrift “Der Facility Manager” zeigt Lösungen für lebenszyklusorientierte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden und Anlagen. Ziel von Facility Management ist es, ein optimales Umfeld für das Kerngeschäft zu schaffen, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken, die Qualität zu steigern, die technische Verfügbarkeit der Anlagen zu sichern und den Wert von Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten. Mit fundierter Berichterstattung behandelt „Der Facility Manager“ das komplette Aufgabenspektrum des Facility Managements und gibt praxisbezogene Handlungsempfehlungen – auf der strategischen Ebene der Unternehmensorganisation genauso wie auf der operativen Ebene des Immobilien- und Liegenschaftsbetriebs mit dem technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement. In unserem Karriere-Portal für die FM-Branche, die Facility Jobbörse, finden Sie aktuelle Stellenangebote, Weiterbildungsangebote und vieles mehr.
“Der Facility Manager” ist eine Publikation der Sparte "Bau- und Immobilienzeitschriften" der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH. Zum Portfolio gehören auch: CAFM-NEWS, industrieBAU, hotelbau, Apartment Community und Arbeitskreis Hotelimmobilien.

Kontaktieren Sie uns: service@forum-zeitschriften.de

© FORUM Zeitschriften und Spezialmedien GmbH | FORUM Media Group