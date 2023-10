Bundesfachtagung Betreiberverantwortung: Call for Papers

Für die nächste Bundesfachtagung Betreiberverantwortung, die am 22. und 23. April 2024 in Fulda stattfinden wird, haben die Initiatoren Ulrich Glauche und Jörg Schielein von Rödl & Partner nun den Call for Papers gestartet. Kernthemen der Veranstaltung sind:

Erfahrungsberichte von Anwendern über Projekte,

Vorstellung von neuartigen/innovativen Lösungsansätzen zur Betreiberverantwortung,

Trinkwasserhygiene,

Klimaschutz & Nachhaltigkeit in Verbindung mit Betreiberverantwortung,

Cybersicherheit für gebäudetechnische Anlagen.

Den hohen Praxisbezug der Bundesfachtagung Betreiberverantwortung sichern fundierte und anwendungsorientierte Vorträge aus den genannten Themenfeldern. Interessierte Experten und Praktiker können ab sofort ihre Themenvorschläge per E-Mail bei Ulrich Glauche einreichen:

ulrich.glauche@roedl.com