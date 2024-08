Caverion stattet Energiezentrale für Gewerbegebiet in Bochum aus

Die Stadtwerke Bochum haben Caverion Deutschland damit beauftragt, eine Energiezentrale für das Gewerbegebiet Mark 51°7 mit Heizungs- und Kältetechnik auszustatten. Die Maßnahmen umfassen ein Blockheizkraftwerk samt Kälte- und Wärmepumpen. Für die Wärme- und Kälteversorgung des 70 ha großen Areals wird Geothermie genutzt. Als Energiequelle ist Grubenwasser aus unterschiedlichen Tiefen ehemaliger Bergwerksstollen vorgesehen. Grundlage ist ein Konzept der Stadtwerke Bochum und der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG. Die Fertigstellung ist bis Ende 2025 vereinbart.

Geothermie aus Grubenwasser

Das in den 1950er Jahren geschlossene Bergwerk der Zeche Dannenbaum liegt unterhalb des Gewerbegebiets Mark 51°7 und ist mit Grubenwasser gefüllt. In 340 m Tiefe hat das Wasser eine Temperatur von ca. 17 °C. In einem tiefer gelegenen Stollen in rund 800 m Tiefe liegt die Wassertemperatur bei 28 °C. Per Bohrungen an die Oberfläche befördert, bringen Wärmepumpen das 28 °C warme Wasser auf das Temperaturniveau, das für die Beheizung der angeschlossenen Gebäude erforderlich ist. Caverion wird dafür drei Wärmepumpen mit je 1 MW Heizleistung und 900 kW Kälteleistung installieren. Sie erzeugen die Grundlast der Wärme und Kälte, womit ungefähr 80 Prozent des jährlichen Gesamtbedarfs abgedeckt werden können. Über die Energiezentrale Ost und das Nahwärme- und Nahkältenetz lassen sich die unterschiedlichen Gebäude im östlichen Bereich des Areals beheizen oder kühlen. Für die Kühlung der angeschlossenen Gebäude im Sommerbetrieb werden von Caverion vier Kompressionskältemaschinen mit einer Leistung von je 1,1 MW installiert. Sie kühlen das 17 °C warme Wasser auf das zur Kälteversorgung erforderliche Temperaturniveau. Die hierfür benötigte elektrische Energie liefert das ebenfalls zu errichtende neue Blockheizkraftwerk.

Das Projekt befindet sich aktuell in der Umsetzung, erste Anschlussnehmer vor Ort werden bereits mit Wärme und Kälte versorgt. Vorläufig erfolgt dies noch mittels Fernwärme und Kompressionskälte, bis Ende 2025 soll das gesamte Netz inklusive Grubenwasserkreislauf vollständig in Betrieb gehen. Zwei als Übergangslösung aufgestellte Kompressionskältemaschinen wird der Dienstleister nach Inbetriebnahme der Anlagen an den finalen Platz versetzen und in das System integrieren.

Das neue Gewerbegebiet Mark 51°7 befindet sich auf dem Gelände des vormaligen Opelwerks im Stadtteil Bochum-Laer. „Wissen schafft Wirtschaft“, lautet der Slogan für die Neunutzung des Areals als Innovationsquartier. Auf knapp 70 ha werden Tech-Unternehmen und Forschungseinrichtungen angesiedelt. Die Bochum Perspektive GmbH saniert das Gelände und vermarktet es als Gewerbestandort für etablierte Unternehmen und Start-Ups.

